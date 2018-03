Sulla strada pioggia di massi pesanti una tonnellata: tragedia sfiorata

La pioggia copiosa dello scorso weekend e il disgelo: sarebbero queste le cause dello smottamento che si è verificato domenica notte a Montisola. Sulla strada che collega Peschiera Maraglio alle frazioni di Senzano e Carzano sono piovuti diversi massi di grosse dimensioni.

Un crollo che avrebbe potuto causare seri danni: una tragedia, per fortuna, solo sfiorata. Lo smottamento si è verificato nel cuore della notte, quando sulla strada non transitavano veicoli. La pioggia di massi non ha investito le case e le auto in sosta, evitando danni cospicui.

Dalla parete, non protetta da alcun tipo di reti, si è staccato un macigno pesante oltre una tonnellata: nell'impatto con il costone si è disintegrato in molti pezzi, di grosse dimensioni. La strada è stata ripulita e messa in sicurezza in poche ore dai Vigili del Fuoco, consentendo la riapertura nella giornata successiva.

Nessun danno, ma tante polemiche sui Social. Le foto dello smottamento, pubblicate sul gruppo Facebook 'Insieme per Monteisola' hanno scatenato l'ira di molti residenti della cittadina, in lizza per diventare il Borgo più bello d'Italia (il prestigioso premio conferito dalla trasmissione Rai 'Alle falde del Kilimangiaro'), che hanno puntato il dito contro l'amministrazione comunale.

"I massi si sono sempre staccati e si staccheranno sempre - scrive l'amministratore del gruppo- non può essere data una colpa all'amministrazione comunale, però gli si può imputare il fatto di avere completamente sospeso i programmi di pulizia dei sentieri boschivi, di monitoraggio delle zone territoriali pericolose, di pulizia delle reti di protezione delle strade e del disfacimento della protezione civile, che si occupava di queste faticose mansioni".