Treno si schianta contro un frigorifero, tragedia sfiorata lungo i binari

Tragedia sfiorata lunedì sera sui binari della Brescia-Parma: un convoglio con motrice diesel che viaggiava in direzione Brescia in territorio di Montirone ha centrato un doppio ostacolo che qualcuno (e chissà per quale motivo) ha lasciato sulle rotaie, quando a bordo del treno c'erano ancora dei passeggeri.

Se il treno fosse deragliato, sarebbe stato un disastro ferroviario: sul suo “cammino” il convoglio si è trovato in mezzo ai binari un vecchio frigorifero e pure una transenna, risultata rubata al Comune di Ghedi (utilizzata a quanto pare domenica scorsa per la manifestazione contro il nucleare, a cui hanno partecipato più di 500 persone).

Uno schianto tutto sommato a velocità ridotta, ma che ha provocato danni ingenti al locomotore, con il treno costretto a fermarsi meno di mezzo chilometro più tardi. A seguito dell'impatto infatti è “saltata” la coppa dell'olio: il treno si è trascinato per qualche centinano di metri prima che il motore si fermasse definitivamente.