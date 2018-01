Addio alla ‘prof’ Marinella Cigolini: "Grazie per averci dato tanto affetto"

La passione per l'insegnamento, l'impegno per l'ambiente, le tante iniziative per contribuire alla crescita del proprio paese: Marinella Cigolini ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Montirone. La storica professoressa si è spenta lo scorso sabato mattina, all'età di 71 anni.

Prima di andare in pensione, nel 2007, ha insegnato a diverse generazioni di alunni delle scuole medie della città e della provincia, che la ricordano per la sua disponibilità e dolcezza. All'impegno tra i banchi di scuola ha spesso unito quello per l'ambiente: per lungo tempo è stata attivista del circolo Legambiente di Montirone.

Una professoressa stimata dai colleghi e amatissima dai suoi alunni, che negli ultimi giorni hanno riempito la sua bacheca Facebook di toccanti messaggi d'addio. "Grazie per averci dato tanto affetto: il tuo sorriso, la tua gentilezza saranno sempre nel mio cuore", scrive un'ex alunna; "Ancora non ci credo che non c'è più la prof che lottava per noi tutti. Mi mancherai", scrive un altro ex studente.