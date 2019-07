Accoltella il barista senza motivo, poi torna a casa come se nulla fosse: arrestato

A una settimana esatta dal terribile (e inspiegabile) episodio di violenza, è stato arrestato il 21enne di origini ucraine che nella notte del 22 giugno scorso - tra sabato e domenica - aveva aggredito e accoltellato il barista cinese di circa 30 anni che stava lavorando al Bar Caramello di Montirone.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il barista era stato accoltellato senza apparente motivo: pare che il 21enne si fosse avvicinato a lui salendo sulla pedana di fianco al bancone, e poi improvvisamente l’avesse accoltellato all’addome. Per poi tornarsene a casa. Come se niente fosse successo.

Problemi psichici all’origine del gesto

Il giovane era stato rintracciato solo poche ore più tardi dai militari. Volto noto alle forze dell’ordine per altri episodi di violenza, già seguito dai Servizi sociali e con qualche ricovero coatto alle spalle per via dei suoi problemi di instabilità psichica.

Considerata la sua pericolosità sociale, stavolta è stato arrestato. Era stato prima solo denunciato, ma poi si è preferito per una misura cautelare più stringente. Non è chiaro se sarà trasferito in carcere o in una struttura protetta.

Niente di troppo grave, per fortuna, per il barista accoltellato: inevitabilmente ricoverato in ospedale per le ferite riportate. Ne avrà ancora per una decina di giorni.