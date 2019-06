Follia in un locale: cliente accoltella il barista

Attimi di pura follia al bar Caramella di Montirone nella notte tra sabato e domenica. Un uomo è entrato nel locale brandendo un coltello, poi ha aggredito il barista colpendolo con il fendente al fianco.

Tra i due non ci sarebbe stata nessuna lite, nemmeno un breve scambio di battute: una volta entrato, il cliente avrebbe puntato dritto verso il 31enne, che si trovava dietro al bancone, e poi lo avrebbe accoltellato al fianco.

Per fortuna il fendente non è andato in profondità. Scattato l'allarme, il giovane barista, di origini cinesi, è stato trasferito in ambulanza al Civile di Brescia: le sue condizioni non sarebbero gravi, tanto che la prognosi non supererebbe i 20 giorni.

I carabinieri, intervenuti sul posto, avrebbero già identificato - e denunciato per lesioni - l'uomo che lo ha accoltellato. Sembra che all'origine del brutale episodio non ci sia alcuna ragione: l'aggressore sarebbe in cura per alcuni problemi di salute mentale.