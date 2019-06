Taglia la gomma dell'auto in sosta e deruba il proprietario

Non è certo una novità (l'ultimo caso è stato segnalato in città), ma ancora una volta lo stratagemma è andato a buon fine. Una nuova truffa è stata messa a segno nella nostra provincia, all'esterno del supermercato Coop di via Tenente Silvioli a Montichiari. La vittima è un 60enne che aveva appena fatto la spesa e si stava apprestando a salire in macchina. I fatti sono riportati dal quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

Prima del suo ritorno all'auto, un ladro truffatore appostato nel parcheggio ha tagliato con un coltello uno degli pneumatici. Giunto nei pressi dell'auto, al 60enne è stata segnalata la gomma a terra: mentre stava controllando il danno, il malvivente con rapidità si è affacciato nell'abitacolo ed ha afferrato il portafogli dell'uomo, fuggendo poi velocemente senza lasciare traccia.

Nel portafoglio c'erano alcune decine di euro, e tutti i documenti. Il furto è stato denunciato ai carabinieri. Oltre alla perdita di contante, la vittima dovrà sostituire lo pneumatico irrimediabilmente guastato.