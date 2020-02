Petardo per simulare una fuga di gas, fuggono con soldi e gioielli per 40mila euro

Non era del tutto sprovveduta, eppure è caduta mani e piedi nella trappola tesa dai suoi truffatori. L'ultimo episodio conosciuto della famosa truffa delle finte fughe di gas è avvenuto martedì nel centro di Montichiari. Vittima una donna.

I finti tecnici hanno simulato molto bene la perdita, utilizzando una bomboletta per sprigionare del gas e un petardo per simulare l'esplosione. Così facendo hanno messo le mani su un bottino davvero ricco: avrebbero arraffato soldi e gioielli per circa 40mila euro.

Stando a quanto raccontato dalla vittima alla polizia locale, uno dei due truffatori avrebbe suonato al citofono: una volta fattosi aprire la porta, avrebbe finto di parlare, attraverso una ricetrasmittente, con la sala operativa. Poi è arrivato anche il secondo truffatore. Mentre uno parlava con la donna, raccontando di una fuga di gas che avrebbe potuto mettere in pericolo l'intero quartiere, l'altro spruzzava la sostanza maleodorante e faceva esplodere un petardo per rendere credibile il racconto.

Impaurita, la donna ha fatto ciò che le veniva detto: nascondere oro e gioielli in frigorifero per evitarne la corrosione. Una volta entrati in possesso del sacchetto che li conteneva, i due finiti tecnici se la sono data a gambe levate, facendo perdere le loro tracce. Alla malcapitata vittima, una volta accortasi del raggiro, non è rimasto altro che sporgere denuncia al comando di polizia locale.