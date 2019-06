Vuole suicidarsi davanti agli occhi della compagna: salvato appena in tempo

Ha cercato di togliersi la vita gettandosi nel vuoto per oltre 10 metri, dalla finestra di casa. Ma è stato “braccato” appena in tempo dal caposquadra dei Vigili del Fuoco di San Polo, Brescia, intervenuti in loco dopo la chiamata della centrale operativa. Sospiro di sollievo, sano e salvo: il 46enne di Montichiari che martedì pomeriggio ha minacciato il suicidio è ora ricoverato in una struttura protetta, sotto osservazione.

Tentato suicidio da 10 metri d'altezza

Tutto è successo in Via Angelo Mazzoldi, intorno alle 17. A dare l'allarme, a quanto pare, la compagna dell'uomo che già in passato avrebbe tentato il suicidio, o comunque messo in atto dei comportamenti autolesionisti. Si è affacciato alla finestra di casa, con i piedi nel vuoto, e ha cominciato a guardare di sotto.

Ogni attimo poteva essere quello “cattivo”, quello del gesto estremo, la caduta, la fine di tutto. Ma nelle incessanti trattative alla fine i soccorritori sono riusciti ad avere la meglio. Mentre la compagna era sulla strada, disperata, che gridava aiuto.

Salvataggio al secondo piano

Nel corso della lunga chiacchierata a distanza, il 46enne ha prima acconsentito di parlare con un medico, che è così riuscito a salire fino all'appartamento al secondo piano. Circostanza che ha permesso anche al caposquadra dei pompieri di raggiungerlo.

Una volta di sopra, il salvataggio si è compiuto: al primo attimo di distrazione del 46enne, è intervenuto il caposquadra che l'ha bloccato con un vigoroso placcaggio, trascinandolo sul pavimento, finché ormai non era al sicuro.