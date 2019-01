Shock in paese: uomo si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere

Ha atteso che i famigliari uscissero, poi ha chiuso porte e finestre e ha cominciato ad urlare, minacciando di togliersi la vita facendo esplodere l'appartamento. Attimi davvero drammatici e una tragedia evitata grazie all'allarme fatto scattare dai vicini di casa e al tempestivo intervento di carabinieri e Vigili del Fuoco.

Un gesto estremo, per fortuna non portato a termine, che avrebbe potuto coinvolgere altre persone e causare danni davvero ingenti, se i militari non si fossero precipitati sul posto, un palazzo situato a Montichiari in località Boschetti, senza esitare a fare irruzione nell'appartamento per bloccare l'uomo. Una volta fermato, e sedato, è stato accompagnato in ospedale e ricoverato coattivamente.