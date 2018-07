Due famiglie (con bambini) senza casa: "Dormiremo davanti al municipio"

Da qui alla fine dell'estate non è più da escludere l'insorgere di un'improvvisa emergenza abitativa: sono già due a Montichiari le famiglie (con figli piccoli) che non hanno più alloggio, a settembre – come scrive Bresciaoggi – per altre persone in una situazione di povertà dovrebbe scadere la locazione sociale.

Della giovane Chama e dei suoi figli (di 2, 8 e 9 anni) avevamo già scritto: il marito Younes Arfa è rimasto senza lavoro, il 5 luglio scorso è scaduto il contratto di locazione “popolare” concordato con il Comune, marito e moglie e figli si sono presentati in municipio per chiedere una nuova sistemazione.

Insieme a loro anche Arfa Chala, sorella di Younes e malata di diabete, con tre figli minori a carico (di 4, 12 e 18 anni). Rimasta senza casa, negli ultimi mesi si era sistemata insieme al fratello e alla cognata: a breve potrebbero essere tutti in mezzo a una strada, al momento avrebbero trovato una sistemazione provvisoria tra amici e parenti.