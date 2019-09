Serpente di 1 metro e mezzo in classe: panico tra i bimbi della scuola elementare

Paura in un'aula delle scuole elementari dei Novagli di Montichiari, a causa della visita poco gradita di un biacco, un serpente della famiglia dei Colubridi non velenoso per l'uomo e molto diffuso nella Bassa, ma lungo un metro e mezzo e dall'aspetto certamente poco rassicurante.

Il rettile è stato notato sabato mattina da una bambina della quarta elementare, quando mancavano pochi minuti all'intervallo. Si può immaginare il panico tra i giovani alunni: urla a non finire, tutti in piedi su sedie e banchi per tenersi a distanza.

L'insegnante è stato bravo a mantenere la calma: ha allertato il bidello che, dopo aver avvolto il biacco in un asciugamano, lo ha portato fuori dalla scuola per poi liberarlo in aperta campagna.