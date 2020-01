Arrivano una Smart e una Fiat 500, poi lo scambio di droga: arrestato cantante

Insospettiti dal continuo via vai di persone, soprattutto ragazzi, i carabinieri di Montichiari hanno effettuato alcuni appostamenti in località Monte Santa Margherita, nei pressi della chiesa.

I militari hanno così assistito all’arrivo di due giovani su una Smart e di una Fiat 500X con a bordo tre persone: a seguito dello scambio di un involucro, sono immediatamente intervenuti e hanno potuto accertare che il conducente della Fiat aveva acquistato hashish dai due ragazzi sulla Smart.

La droga, per un peso di circa 10 grammi, è stata sequestrata. I due pusher, un rapper di 21 anni e un suo amico 25enne, entrambi di Montichiari, sono stati fermati e accompagnati in caserma. Dalla successiva perquisizione, sono state rinvenute ulteriori dosi di hashish e marijuana per altri 15 grammi. I due sono stati arrestati per il reato di spaccio di stupefacente e il giudice ha convalidato il fermo nel corso del processo per Direttissima. Il 21enne è un volto noto in paese e in provincia, i suoi video circolano su YouTube con centinaia di visualizzazioni.