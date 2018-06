Pistole e coltelli, rapina a mano armata in pieno giorno: colpo da 4mila euro

Rapina a mano armata in pieno giorno al centro Sisal Matchpoint di Via Brescia a Montichiari: a quanto pare un colpo da professionisti, banditi in azione con il volto coperto e i guanti alle mani, pistola in pugno e minacce alla cassiera, che non ha potuto fare altro che consegnare ai rapinatori circa 4000 euro in contanti, l'incasso della sera prima.

Sull'accaduto indagano i carabinieri: al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza esterne e interne al locale, oltre alle tracce lasciate dall'automobile utilizzata per la rapina, il cui passaggio è stato sicuramente “registrato” dai vari “Targa System” installati in zona.

Tutto è successo in pochi, rapidissimi minuti intorno alle 8.45 di giovedì mattina: un'utilitaria grigia ha lasciato i tre malviventi all'ingresso del locale, per poi allontanarsi e tornare poco dopo, quando la rapina ormai era già stata conclusa.