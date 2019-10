Vuole vendere la Porsche: pistola in faccia dagli acquirenti per Rolex e contanti

Hanno un volto e, soprattutto, un nome e un cognome i due malviventi che lo scorso maggio hanno rapinato un 62enne bresciano agente di commercio nei pressi della fiera di Montichiari. Si tratta di un 19enne e un 28enne di origine sinti: arrestati nelle scorse ore, ora sono entrambi in carcere.

L'annuncio online

Un incubo cominciato quando il 62enne aveva deciso di mettere in vendita la sua Porsche Macan. L'uomo aveva pubblicato l'annuncio di vendita su diversi siti specializzati, ricevendo numerose proposte. Nel mucchio aveva pescato l'offerta sbagliata e aveva contattato il potenziale acquirente per un incontro nei pressi della fiera di Montichiari.

L'incontro e la rapina

All'appuntamento si erano presentati due giovani le cui sembianze non erano certo quelle di due malviventi. Uno era al volante di una Porsche Cayenne, l'altro era ben vestito e dai modi garbati. Tutto sembrava filare liscio, ma nel mezzo della trattativa uno dei due presunti acquirenti aveva estratto una pistola, minacciando il 62enne. Dopo aver arraffato il Rolex e 6 mila euro in contanti i due erano fuggiti.

Le indagini

Il 62enne si era quindi precipitato in caserma per raccontare quanto accaduto. Grazie alla testimonianza di alcune persone che hanno assistito alla rapina e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i Carabinieri - dopo mesi di indagini - hanno identificato i due responsabili, che sono stati poi riconosciuti anche dalla vittima.

Il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due malviventi: la scorsa notte per loro sono scattate le manette e si sono aperte le porte di Canton Mombello.