Pistola in faccia per la rapina, poi va al bar e offre da bere agli amici

Della serie, furbi si nasce: pregiudicato bresciano arrestato a Montichiari per rapina aggravata mentre offriva da bere agli amici del bar. Gli agenti della Polizia Locale lo hanno riconosciuto grazie all'auto per cui era stato già emesso un mandato di cattura, e dove ancora rimanevano i “resti” della rapina appena compiuta, tra cui circa 3000 euro in contanti.

Incredibile ma vero, succede anche questo: in manette ci è finito un 48enne già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, insomma furti. Questa volta ci è andato giù pesante: con il volto semi-coperto da cappellino e occhiali da sole ha svaligiato una sala slot a Castiglione delle Stiviere.

Rapina a mano armata, anche se la pistola non è ancora stata recuperata: ha puntato l'arma in faccia al titolare del locale, si è fatto consegnare 3000 euro in contanti – l'incasso di giornata, più o meno – ed è poi fuggito a tutto gas a bordo di una Fiat Fiesta, di color bianco e vecchio modello.