Ex pugile professionista manda al tappeto il carabiniere con un gancio al volto

L'alcol in corpo gli ha annebbiato il cervello, ma evidentemente non la capacità di assestare pugni. Arresto e processo in vista per un 62enne di Montichiari resosi protagonista di una serata alquanto movimentata in seguito a qualche bicchiere di troppo.

Il fatto è accaduto nella notte di mercoledì, attorno alle due, nel centro di Montichiari. Dopo una serata ad alto tasso alcolico, il 62enne, ex pugile professionista, si è messo alla guida e cercando di tornare a casa ha urtato o tamponato diversi veicoli. Qualche testimone ha preso il numero di targa ed ha avvisato i carabinieri, che una volta identificato il proprietario del veicolo si sono recati alla sua abitazione.

All'arrivo dei militari, provenienti dalla caserma di Carpenedolo, l'uomo aveva appena parcheggiato l'auto in garage: barcollando, si è avvicinato agli agenti e, nella colluttazione che ne è scaturita, ha colpito al volto un carabiniere con un vero e proprio gancio. Una volta bloccato, il 62enne è stato sottoposto all'alcol test, che ha certificato un tasso alcolemico di 2,5 grammi litro. L'uomo è stato arrestato (poi rimesso in libertà, in vista del processo) con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e fuga dopo gli incidenti causati.