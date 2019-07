Alcol e droga, strage di patenti: la Polizia ne ritira 30 in poche ore

Per la maggioranza di sesso maschile, in gran parte ubriachi, alcuni con tassi da record (oltre sei volte il limite di legge) e pure due tassisti abusivi: è questo il sommario identikit del 30 patenti ritirate in poche ore, nella notte tra sabato e domenica, dagli agenti della Polizia Locale di Montichiari, coordinati dal comandante Cristian Leali e appostati sulla celebre Lenese, strada attraversata da migliaia e migliaia di automobili, di giorno e di notte.

Erano quattro le pattuglie in servizio notturno: in tutto, come detto, sono state ritirate 30 patenti, e decurtati più di 320 punti. Di queste 21 per guida in stato di ebbrezza, altre 7 per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti: tra quelli rimasti senza patente 26 sono uomini e solo quattro sono donne. A quattro automobilisti è stata pure sequestrata la macchina, perché intestata a loro e perché beccati con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue.

Patenti ritirate e tassisti abusivi

Il recordman (in negativo) della serata è un giovane beccato con un tasso di oltre 3 grammi per litro, quando il limite è di 0,5: ben 6 volte al di fuori della norma. Ci sono poi i due tassisti abusivi: scorrazzavano minorenni da Brescia alle discoteche della Bassa, senza regolare licenza e dunque con pagamenti in nero.

La Polizia Locale ha sequestrato entrambi i mezzi, ma è soltanto l'inizio: l'inchiesta potrebbe coinvolgere altre persone, in un sistema rodato e reiterato ogni fine settimana, e giovanissimi clienti (minorenni) da tutta la provincia, ma anche da Milano e Verona.