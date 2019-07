Spaccio al parco, denunciati due giovani bresciani

Continua il controllo dei parchi pubblici da parte dei Carabinieri della Stazione di Montichiari. Nei giorni scorsi i militari hanno fermato, in due diverse occasioni, due giovani 27enni che si aggiravano nell'area verde di San Pancrazio con fare sospetto.

Il primo controllo ha riguardato un giovane monteclarense, che è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish. Durante la successiva perquisizione del domicilio, oltre a tutto il materiale utile per pesare e confezionare le dosi, sono stati scovati altri di 15 grammi di hashish. Il secondo a finire nei guai è un 27enne di Sirmione, trovato in possesso di 26 grammi di hashish e 5 di marijuana oltre ad un bilancino di precisione.

Entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia. Durante i controlli tre giovani monteclarensi sono stati segnalati in Prefettura quali assuntori di droga.