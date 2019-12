Parcheggiatore abusivo in piazza: arrivano i carabinieri e li prende a calci

Un parcheggiatore abusivo di 30 anni è stato arrestato lunedì mattina a Montichiari, accusato di resistenza a pubblico ufficiale: verso le 11.30, in Piazza Treccani, avrebbe infatti aggredito i carabinieri, che erano intervenuti solo per identificarlo e allontanarlo.

Pare che infatti il 30enne straniero abbia improvvisamente dato di matto, non appena i militari si sono avvicinati: avrebbe cercato di colpirli a calci e pugni, prima di cadere per terra e continuare a scalciare anche dall'asfalto. Il giovane è stato immobilizzato, non senza fatica, e poi accompagnato in caserma con le manette ai polsi.

Già in queste ore è atteso l'interrogatorio di convalida: verrà processato per direttissima. Il 30enne era impegnato a svolgere attività abusiva di parcheggiatore: in cambio di pochi spiccioli, indicava agli automobilisti quali fossero i parcheggi liberi. Ma qualcuno di questi ha chiamato le forze dell'ordine. Il resto è storia.