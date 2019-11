In palestra crolla la copertura di una tubatura, attimi di paura a scuola

Un tubo in metallo di oltre due metri si stacca dal soffitto e per poco non cade sulla testa dei ragazzi, impegnati in quel momento con la lezione di educazione fisica: è successo lunedì mattina nella palestra dell'Istituto d'istruzione superiore Don Milani di Montichiari. Per fortuna nessuno si è fatto male: ma la classe impegnata in quel momento nella lezione è stata fatta evacuare, e la palestra dichiarata inagibile per più di una settimana.

Il tubo si è staccato intorno alle 11.30: conseguenza, così pare, della pallonata di un ragazzo di quarta che ha calciato e colpito il soffitto, involontariamente. La botta ha fatto cedere il controsoffitto già traballante, e contestualmente anche il tubo (a forma di L) che da questo era sostenuto.

Ragazzi in "trasferta" al Centro Tennis

Si tratta di un tubo in metallo, a quanto sembra una conduttura di tipo termico. Dopo quanto accaduto, la scuola ha già segnalato la cosa alla Provincia di Brescia, che ha competenza sull'istituto: entro il 7 dicembre prossimo, così è stato detto, tutto verrà rimesso a nuovo e la palestra tornerà ad essere agibile. Fino ad allora i ragazzi del Don Milani faranno educazione fisica negli spazi (di proprietà comunale) del vicino Centro Tennis, che ha già dato la sua piena disponibilità.