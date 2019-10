L'ambulanza va troppo veloce: multa da 170 euro e 3 punti in meno

L'autovelox non perdona: multata anche un'ambulanza. E' successo a Montichiari, dove gli agenti della Polizia Locale, in servizio con il telelaser, hanno intercettato un'autolettiga della Croce Bianca che a quanto pare viaggiava a circa 80 chilometri orari in una zona di Vighizzolo dove il limite è di 50. Senza sirene e lampeggianti: dunque la vettura è stata raggiunta e fermata, e il conducente multato di 170 euro. Gli saranno levati anche tre punti dalla patente.

La situazione ha scatenato non poche polemiche. Per via della sanzione, appunto, commutata a un'associazione di volontari che si occupa di interventi per l'emergenza-urgenza e di altre attività sociali. Ma se l'emergenza in quel momento non c'era, non c'era nemmeno la deroga al superamento dei limiti di velocità.

Nessuna emergenza, quindi la multa

Lo riferisce al Giornale di Brescia il comandante della Polizia Locale di Montichiari, Cristian Leali: “L'ambulanza procedeva a 80 km orari in un tratto dove vigono i 50. Quindi 30 in più sul limite previsto, senza sirene e senza lampeggianti accesi, a dimostrazione che l'Areu non aveva autorizzato quell'intervento come emergenza, dunque in deroga al rispetto delle norme del Codice della strada”. Quindi, dice ancora Leali, in quel momento non c'era “una precisa ragione di emergenza che giustificasse quella velocità eccessiva”.

Ma pare che la storia di questa multa non finisca qui. Sarebbe già stato chiesto il parere del Prefetto, massima autorità in materia. E al momento non si esclude che possa venire avviato un ricorso vero e proprio. Intanto il dibattito è acceso. Chi ha ragione?