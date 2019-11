Monossido dalla stufa: intossicate due donne

Una serata che poteva finire in tragedia e davvero, un brutto, bruttissimo ricordo per due donne di casa a Montichiari. Tutto a causa del malfunzionamento di una vecchia stufa, non a norma. Le due amiche avrebbero deciso di accendere comunque l’apparecchio per scaldarsi, ma poco dopo avrebbero accusato un malore.

Per fortuna sono riuscite a dare l’allarme. Tutto è accaduto mercoledì sera in via San Giovanni: sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e un’ambulanza che ha trasferito le due amiche in ospedale per un'intossicazione da monossido. Per nessuna di loro, per fortuna, gravi conseguenze: sono state dimesse giovedì.