Vuole sposarsi con un’avvenente straniera, sagrestano denunciato prima delle nozze

Era già tutto pianificato per il matrimonio: i documenti erano già stati depositati e i nulla osta arrivati. Ma la strana composizione della coppia ha insospettito, e parecchio, i funzionari incaricati di controllare le procedure che hanno allertato la polizia locale. Il divario di età, ben 37 anni, e la provenienza dei promessi sposi è infatti immediatamente balzata agli occhi: lei è un’avvenente 25enne marocchina, non i regola con i documenti; il futuro marito un pensionato 62enne, sagrestano della parrocchia di Calcinato.

Ad unirli non era certo l’amore, ma l’interesse: sposandosi con il 62enne la giovane nordafricana avrebbe infatti potuto uscire dalla clandestinità. Stando alle indagini svolte dalla polizia locale di Montichiari, comune dove avrebbero dovuto avvenire le nozze, i due si conoscevano appena.

Nozze saltate, quindi, e nessun lieto fine. Lei è stata denunciata all'autorità per il reato di clandestinità e raggiunta da un decreto di espulsione da parte del Prefetto di Brescia, che è già stato eseguito: nei giorni scorsi è stata accompagnata in Marocco. Il sagrestano deve invece fare i conti con una denuncia per per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Resta ancora da stabilire se il 62enne abbia ricevuto dei soldi per pronunciare il fatidico sì.