Apre la portiera e si spoglia: paura per una ragazza inseguita dal maniaco

Un episodio inquietante, l'ennesimo in provincia. A Montichiari è scattato l'allarme 'maniaco': una ragazza è stata avvicinata da un uomo che si sarebbe spogliato davanti a lei, poi l'avrebbe pure inseguita.

Il fatto si sarebbe verificato nei giorni scorsi in località Santellone. Vittima una giovanissima: stava camminando come ogni pomeriggio lungo strada di campagna, quando un'auto si sarebbe fermata accanto a lei. L'uomo al volante, stando al racconto della ragazza, avrebbe aperto la portiera e poi si sarebbe abbasso i pantaloni sotto i suoi occhi.

In preda al terrore, la giovane donna avrebbe accelerato il passo e il maniaco l'avrebbe seguita per qualche metro. Non è successo nulla, per fortuna, nonostante il grande spavento la ragazza si è messa in salvo. Le indagini sarebbero in corso, nel frattempo, il consiglio delle forze dell’ordine è quello di non passeggiare sole ed evitare le zone più isolate e di denunciare gli episodi.