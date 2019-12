Misteriosi malori a scuola: coinvolti 5 ragazzini, 3 finiscono in ospedale

Attimi di apprensione martedì mattina, verso le 11, all'istituto comprensivo "Roberto Tosoni" di via Cesare Battisti a Montichiari. Per cause ancora da accertare, cinque studenti delle medie si sono sentiti male, accusando nausea, vomito e un principio di svenimento.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Brescia, si sono precipitate quattro ambulanze, i carabinieri di Montichiari e gli uomini dell'Ats di Brescia. Tre alunni - di età compre tra gli 11 e i 13 anni - sono stati portati in ospedale, dove sono stati ricoverati in codice giallo. Nessuno di loro è in gravi condizioni.