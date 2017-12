La lite degenera: fidanzati si picchiano di santa ragione, finiscono in ospedale

Non una semplice scaramuccia, ma una vera e propria scazzottata terminata con il ricovero all'ospedale. Protagonisti due giovani fidanzati: se le sarebbero date di santa ragione in strada. Il tutto davanti agli occhi esterrefatti e preoccupati di alcuni passanti. A quanto pare entrambi non si sarebbero risparmiati rimediando lesioni, per fortuna di lievi intensità.

Dagli insulti, alle botte: il passo è stato piuttosto breve. Tutto è accaduto nella serata di giovedì nel centro storico di Montichiari: la coppia, 26 anni lui e 23 lei, avrebbe dato spettacolo tra via Monsignor Romero e viale Europa, all'ora dell'aperitivo. La chiamata al 112 è partita attorno alle 19: sul posto due ambulanze e i Carabinieri.

Solo l'intervento dei militari ha riportato la calma tra i due fidanzatini. Dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, il trasporto in ambulanza al Pronto Soccorso per gli esami del caso. Per entrambi, come detto, nulla di grave. Chissà che la pace tra loro non sia scesa proprio nella sala d'aspetto dell'ospedale.