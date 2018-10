Maxi sequestro dei carabinieri: 350mila euro di giacche e piumini originali

In un laboratoro per il confezionamento di capi d'abbigliamento a Montichiari, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brescia hanno sequestrato oltre 100 giacche e piumini griffati e 150mila accessori per il confezionamento (bottoni, cartellini ed etichette), per un valore totale di 350mila euro.

Si tratta di merce originale, ma la titolare di nazionalità italiana non aveva l’autorizzazione dalla casa madre al confezionamento, pertanto è stata denunciata per ricettazione, frode in commercio e per aver introdotto nello Stato e commercializzato prodotti con segni falsi.