Con il figlio sul Suv senza assicurazione, fugge in contromano e si schianta

Folle inseguimento a Montichiari: un uomo in fuga dalla Polizia Locale ha imboccato contromano una rotatoria e si è schiantato con un'altra auto. A bordo con sé aveva anche un bambino di soli 10 anni. E' successo martedì pomeriggio, poco dopo le 17: gli agenti hanno cominciato a tallonare una Bmw X5 beccata dalle telecamere, al confine con Ghedi, senza copertura assicurativa.

L'uomo alla guida, 44 anni, nonostante il bambino non si è fermato quando ha visto i lampeggianti, anzi ha cercato di scappare. A tutta velocità sulla Strada provinciale 668 ha poi raggiunto la rotatoria di Via Tito Speri, in cui appunto si è inserito al contrario sperando di seminare gli agenti.

Si è trovato di fronte una Fiat Punto, guidata da una ragazza di 30 anni, che non ha potuto fare niente per evitare l'impatto. Per fortuna niente di grave: la giovane è stata trasferita in ospedale ma solo per accertamenti. L'uomo alla guida del Bmw è stato invece arrestato, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. La sua vettura è stata sequestrata.