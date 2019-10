Soldi in contanti e un televisore: fanno shopping con l'identità di un imprenditore

Imprenditore bresciano vittima di un doppio furto d'identità online: in qualche modo una banda di hacker sarebbe riuscita a “soffiare” al 60enne, residente a Montichiari, quanto basta per aprire due finanziamenti, il primo da 9mila euro – come crediti veri e propri – e il secondo da circa un migliaio, per l'acquisto di un televisore.

Il truffato se n'è accorto appena in tempo, prima che i prestiti venissero effettivamente erogati: a casa ha infatti ricevuto due lettere, in cui appunto si annunciava la felice conclusione della richiesta di finanziamento.

In balia degli hacker

Il 60enne ha contattato entrambe le società, incredulo: gli è stato riferito che sembrava tutto regolare, la consegna dei documenti d'identità, la compilazione dei moduli, perfino le ricevute dei pagamenti delle bollette della luce e la dichiarazione dei redditi.

Dell'accaduto se ne stanno già occupando i carabinieri: i militari sono al lavoro per cercare di risalire agli hacker che hanno violato l'identità, digitale e non solo, dello sfortunato imprenditore. Non si esclude che a suo carico siano state avviate altre richieste di finanziamento: nelle prossime settimane si vedrà.