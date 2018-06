Auto rubate e smontate pezzo a pezzo: terzo colpo in poche settimane

Un'altra automobile rubata e smontata in ogni pezzo a Montichiari: ritrovata, ancora una volta, in quella cascina di Ro che ormai sembra essere diventata l'officina abusiva dei malviventi in azione, a quanto pare una vera e propria banda specializzata nel “cannibalismo” automobilistico. Con una specifica: gli ultimi colpi accertati hanno riguardato solo ed esclusivamente delle Volkswagen Golf.

Anche l'ultima, infatti, era una Golf: lasciata sotto il portico della cascina dove già erano state trovate due auto dello stesso modello, svuotate di ogni pezzo pregiato e quindi il cambio, le componenti elettroniche, parti del motore e la marmitta.

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, l'ultima Golf è stata rubata a Trenzano: le prime due, una a San Zeno Naviglio e l'altra a Calcio, in provincia di Bergamo. Non facile comunque risalire al proprietario delle auto, se non dal numero del telaio e da altri segni distintivi sulla carrozzeria e sul motore: i documenti infatti, come sempre, vengono bruciati dal primo all'ultimo.