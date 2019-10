Allarme esche killer: 10 gatti avvelenati in una settimana, 5 sono morti

Sono almeno una decina i gatti già avvelenati, e di questi cinque sono già morti per le conseguenze dell'ingerimento di esche killer: succede a Montichiari, dove in alcune strade del paese (in particolare in Via Dante, Via Mantova e Via Tenente Silvioli) in prossimità di alcune colonie feline, gestite da amorevoli volontari, è in corso un vero e proprio allarme rosso, per i bocconi avvelenati.

Si tratterebbe di esche realizzate con delle polpette di carne, a cui è stato aggiunto del lumachicida, ma in dosi relativamente basse: in modo dunque da uccidere solamente i gatti, e non i cani. Una circostanza che accresce i sospetti: a quanto pare il “killer” ha intenzione di “punire” solamente le colonie feline.

Poco veleno, ma questo basta per uccidere un gatto

Non che gli altri animali non starebbero male, ingerendo il veleno: e lo stesso vale per i bambini. Ma le peggiori conseguenze, appunto fino alla morte, a quanto sembra si scatenerebbero solo sugli animali di piccola taglia. E dunque anche i gatti.

Dell'accaduto sono già state informate le forze dell'ordine: chiunque uccida, maltratti o avveleni un animale rischia una condanna fino a 2 anni, oltre che una multa salatissima. Anche su Facebook è stata lanciata una “campagna” che invita alla massima attenzione. Il bilancio è già abbastanza tragico: 10 gatti avvelenati in una sola settimana, e già 5 morti.