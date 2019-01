Banda assalta una villa, razzia di gioielli nella cassaforte: colpo da 30.000 euro

Un colpo studiato in ogni dettaglio e decisamente fruttuoso per i malviventi che lo hanno messo a segno in una villa della frazione Novagli di Montichiari. In poco tempo, eludendo pure il sistema di controllo del vicinato attivo nella zona, i ladri hanno fatto razzia di collane, anelli e monili preziosi. Probabilmente sapevano già cosa andare a cercare, forse hanno agito su commissione: anche su questo cercano di far luce i carabinieri che indagano sul furto.

Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato: i ladri hanno atteso il calar del sole, poi sono entrati in azione. Armati di arnesi da scasso, hanno forzato una porta finestra e fatto irruzione nella villa di via Erculiani mentre l'anziana proprietaria era fuori. Sapevano cosa fare, e cosa cercare: una volta dentro hanno subito puntato la cassaforte e, dopo averla aperta con un flessibile, hanno messo le mani su gioielli e monili: tanti e costosi.

Portati via in una manciata di minuti, i ricordi di una vita: preziosi che non celavano solo un grande valore affettivo, ma anche un grande valore economico. Stando a una prima stima nella cassaforte c'erano gioielli per circa 30mila euro. I banditi se ne sono poi andati approfittandosi del buio e del silenzio: con un sacco nero sulle spalle, in cui era stata nascosta la refurtiva, sono scappati per le strade, poco illuminate, della frazione, facendo perdere le loro tracce.