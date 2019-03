Ladri a scuola nella notte: spariti i computer

Entrati da una finestra, hanno potuto agire completamente indisturbati per tutto il tempo necessario per il colpo. Presa di mira la scuola dell'istituto comprensivo "Renato Ferrari" di via Pellegrino 30 a Montichiari.

Nelle aule i ladri - sicuramente più d'uno - hanno prelevato ben sei computer portatili utilizzati per la didattica quotidiana con le lim. Oltre ai pc, sono stati prelevate le monetine dei distributori automatici. L'istituto è privo di telecamere di videosorveglianza, dare un nome agli autori del furto sarà difficile.