Ladri in casa in pieno giorno: rubata anche una preziosa medaglia

Hanno rotto il vetro di una finestra, sono entrati nell'abitazione e, indisturbati, hanno avuto tutto il tempo necessario per cercare con meticolosità tutti gli oggetti di valore. La casa del proprietario di una nota pizzeria di Montichiari è stata visitata dai ladri nella mattinata di giovedì, ne dà notizia il quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

I malviventi hanno agito tra le 10 e le 11, quando il proprietario, un ex militare dell'aeronautica, era fuori casa. Dopo aver rotto il vetro di una finestra, i ladri sono entrati nell'ufficio e da lì hanno avuto accesso all'intero edificio, non distante dalla chiesa di Santa Giustina, nella frazione Ro San Bernardino.

Consistente il bottino: circa 3.300 euro in contanti, 5 orologi, attrezzi per il fai da te, preziosi (catenine, collane, orecchini) e una medaglia mauriziana in oro, una onorificenza conferita al compimento di cinquant'anni di servizio militare (10 lustri), onoreficenza istituita da re Carlo Alberto di Savoia di Sardegna nel 1839. Oltre che per l'ingente danno economico subito, il proprietario di casa ha perso - forse per sempre - un oggetto dal grande valore affettivo.