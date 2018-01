La famiglia dorme, i ladri entrano in casa e svuotano il frigorifero

Ennesimo furto in abitazione nel Bresciano: i malviventi hanno agito in piena notte, facendo irruzione in una villa mentre i proprietari dormivano. È successo nella notte tra giovedì e venerdì a Montichiari, nella frazione Campagnoli. Un colpo da maestro, con i ladri in azione senza far rumore, fruttato però un misero bottino: meno di 70 euro in contanti e il cibo trovato in frigorifero.

Per entrare nella villa, situata in una zona piuttosto isolata, i malviventi hanno forato il portoncino in legno dell'ingresso, poi hanno introdotto un gancio con il quale hanno girato la maniglia. Una volta dentro hanno frugato ovunque in cerca di oggetti preziosi, ma hanno trovato solo poche banconote custodite in un portafoglio e così hanno svaligiato il frigorifero.

Evitato, fortunatamente, il faccia a faccia: la famiglia non si è accorta proprio di nulla. La mattina dopo, il brusco risveglio: cassetti aperti e l'amara sorpresa: spariti formaggi, salumi e pure le arance dal frigorifero.