Auto prese di mira dai ladri: è strage di finestrini

Furti a catena a Montichiari: nel mirino le auto in sosta. Due i raid messi a segno negli ultimi giorni: uno nelle vicinanze delle scuole di via XXV aprile, l'altro nel parcheggio del Velodromo, dove venerdì sera sono state ripulite ben 5 auto.

Mentre all'interno della struttura si svolgeva un torneo di ping pong, ignoti hanno infatti infranto i finestrini di 5 auto per rubare quanto presente negli abitacoli, tra cui - oltre a poche monetine - alcuni oggetti personali. Più ingenti del bottino i danni causati alle auto.

Pochi giorni prima la stessa sorte era toccata alle automobili in sosta di fronte alle scuole di via XXV aprile. In quel caso i ladri si erano impossessati delle borsetta di una mamma, abbandonata per strada una volta ripulita dai contanti e dagli oggetti di valore.