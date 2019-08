Odore nauseabondo, il fiume si colora di giallo: ennesimo allarme ambientale

Un colore anomalo, tendente al giallognolo, e un odore di cui era impossibile non accorgersi: così si presentava il fiume Chiese nella mattinata di martedì, a Montichiari in località Borgosotto, all'altezza del ponte dove già in passato si erano registrati episodi simili. Lo scrive Bresciaoggi: ad accorgersi della strana colorazione del corso d'acqua sono stati alcuni passanti.

Al momento non risulta che le autorità competenti siano state avvisate dell'accaduto. Ma non si esclude che già nelle prossime ore, in loco, vengano effettuate analisi e campionamenti. Come già successo in più occasione, quando appunto erano state segnalate delle situazioni anomale e anche pericolose dal punto di vista ambientale.

L'ipotesi di uno sversamento abusivo

Anche in questo caso, infatti, si tratterebbe di uno sversamento di sostanze chimiche. Almeno così pare: l'acqua, come detto, ha cambiato colore, fino a diventare quasi gialla. E tutto intorno si sentiva un forte odore, proveniente proprio dal fiume.

Tutto è possibile, in attesa degli accertamenti. Non è segreto che nell'ultimo anno e mezzo, in zona e non solo, il Chiese sia spesso stata vittima di sversamenti abusivi e illegali. Tra gli episodi più eclatanti sicuramente la moria di pesci di qualche mese fa. Per cui però non sono mai state individuate precise responsabilità.