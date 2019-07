Spaccio al parco e droga in camera da letto: denunciato giovane bresciano

I Carabinieri della Stazione di Montichiari hanno intensificato i controlli serali. Nel mirino dei militari sono finiti attenzione ai parchi cittadini.

Proprio durante un blitz parco dedicato ai caduti di Nassiriya sono stati controllati alcuni giovani.

Un giovane ventunenne calcinatese è stato trovato in possesso 2.5 grammi di hashish e così è scatta la perquisizione della sua casa. All’interno del comodino della sua camera da letto, i militari hanno trovato altri 17 grammi di hashish suddivisi in piccole dosi pronte per lo spaccio al dettaglio, un bilancino e materiale da confezionamento. Il giovane è stato quindi denunciato in stato di libertà.

Ulteriori controlli, al parco San Pancrazio, hanno portato alla segnalazione alla Prefettura di tre giovani monteclarensi assuntori di Hashish ai quali sono state sequestrate tre dosi da circa un grammo ciascuna.