Molestata mentre passeggia: caccia al responsabile

Si è avvicinata all'auto dalla quale il conducente le stava chiedendo un'informazione, ma era solo una trappola per tentare un'approccio. Brutta avventura per una 36enne di Montichiari, molestata da un automobilista durante la sua passeggiata serale lungo via San martino della Battaglia, nel quartiere Boschetti Sotto. La storia è riportata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

L'episodio è avvenuto nella serata di venerdì, attorno alle 20:30. La 36enne stava camminando in solitaria quando un'auto con a bordo un uomo di circa 30 anni, dall'accento straniero, le si è avvicinata. L'automobilista abbassando il finestrino le ha chiesto dove si trovasse il più vicino distributore di carburante. Dopo le spiegazioni della donna, l'uomo le ha chiesto se questa poteva impostargli la meta sul navigatore installato sul cellulare, ma quando la donna si è avvicinata lui le ha mostrato un video pornografico.

Spaventata, la 36enne si è allontanata mentre l'automobilista pronunciava nei suoi confronti apprezzamenti pesanti e avances. Dopo essersi messa in salvo, la donna si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia. Purtroppo, nei momenti concitati della fuga, la 36enne non ha letto la targa dell'auto. I militari sono al lavoro per cercare indizi decisivi analizzando le riprese delle videocamere installate nella zona.