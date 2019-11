Perde la testa per la barista, è l'inizio di un incubo: stalking e minacce di morte

Un corteggiamento asfissiante durato anni, culminato in una pericolosissima ossessione. Non riusciva a non pensarla, a non guardarla, a non chiederle di uscire con lui, ma lei di quel cliente invadente e fuori luogo proprio non ne voleva sapere.

Rifiutato, più e più volte, dalla barista di un locale di Montichiari per cui aveva letteralmente perso la testa è arrivato a perseguitarla e addirittura a minacciarla di morte. La vittima, una 39enne, ha perfino cambiato luogo di lavoro nel tentativo di liberarsi di quel cliente molesto. Non è servito a niente: l’uomo ha continuato ad importunarla.

Dopo approcci sempre più diretti ed espliciti, ha pure iniziato a minacciarla, così la 39enne ha deciso di ricorrere all’ammonimento del questore. Si tratta di un provvedimento di diffida nei confronti dello stalker: se trasgredito spalanca le porte del carcere al colpevole.

L’epilogo della vicenda lunedì sera, in barba al divieto, l’uomo si è presentato completamente ubriaco nel bar dove lavora la 39enne, minacciandola di morte. Lei ha chiamato i carabinieri e per lo stalker - un 38enne di origine romene e residente a Calvisano - sono scattate le manette. Arresto convalidato: l'uomo è ai domiciliari.