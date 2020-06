Montichiari: bimbo di 3 anni cade in piscina e rischia di annegare

Ha rischiato davvero di annegare il bimbo di appena 3 anni che domenica mattina è stato prontamente soccorso da un bagnino in servizio al parco acquatico Prato Blu di Montichiari: tutto è successo poco dopo le 11.

Il piccolo stava giocando correndo tra le vasche: improvvisamente sarebbe inciampato e caduto in acqua. L'allarme è stato lanciato dalla mamma: il bimbo le sarebbe sfuggito di vista solo per pochi attimi, purtroppo giusto il tempo per cadere in acqua.

Il tuffo del bagnino per salvare il bimbo

Il piccolo ovviamente non sapeva nuotare: un po' per lo spavento e un po' per l'agitazione, il bimbetto è rapidamente andato a fondo. In pochi attimi però il bagnino si è tuffato e l'ha recuperato: è rimasto sott'acqua solo per pochi attimi, per fortuna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Niente di grave, tutto è bene quel che finisce bene: per motivi precauzionali il bambino è stato comunque trasferito in ospedale da un'ambulanza dei volontari di Calcinato, ricoverato in codice giallo al Pediatrico del Civile. Ha passato qualche ora sotto osservazione. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.