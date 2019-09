Raid nella notte: vogliono i soldi delle macchinette, ma finiscono per allagare l’asilo

Se ne sono andati a mani vuote ma hanno fatto parecchi danni: nel tentativo di forzare le macchinette che distribuiscono le bevande, per prelevare le monetine, hanno rotto il tubo dell’acqua collegato al dispositivo. Inevitabili le conseguenze: diversi locali della scuola dell’infanzia 'Giovanni Pascoli' di Montichiari sono stati invasi dall’acqua.

Il blitz dei malviventi nella notte tra lunedì e martedì: hanno agito indisturbati e se ne sono andati senza porre alcun rimedio al danno causato. Ladri maldestri e probabilmente inesperti, che sarà però difficile rintracciare: non hanno lasciato alcuna traccia utile a chi indaga. I carabinieri di Montichiari non possono nemmeno avvalersi del prezioso contributo delle telecamere: non ce ne sono, né all’intero, né all’esterno dell’asilo finito nel mirino dei ladri.