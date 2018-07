Banda di ladri fa irruzione in azienda, fermati in quattro

Un rumore sospetto ha attirato l'attenzione del proprietario dell'azienda, che senza farsi sentire ha visto i ladri mentre svuotavano gli uffici. Grazie all'aiuto di un imprenditore, gli agenti della Polizia locale di Montichiari hanno sventato un colpo e assicurato alla giustizia i componenti di una banda multietnica.

Il furto è avvenuto in un'azienda specializzata in progettazione d'arredamenti di Rò-San Bernardino a Montichiari. Forzando la porta d'ingresso, quattro ladri, due italiani di 46 e 61 anni, un turco di 45 e un rumeno di 62, sono entrati negli uffici ed hanno iniziato a prelevare computer e strumentazioni informatiche. Il titolare avvicinatosi agli uffici ha visto i ladri in azione, ed ha immediatamente lanciato l'allarme.

Giunti sul posto gli agenti, i malviventi hanno abbandonato la refurtiva cercando di fuggire in auto, ma sono stati fermati poco dopo. Nel processo in direttissima tutti i ladri sono stati condannati.