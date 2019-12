Passeggia per le vie del centro, ma è ai domiciliari: arrestato

Faceva shopping in centro a Cremona, visto l'imminente arrivo del Natale. Peccato che fosse ai domiciliari e così la sua giornata di caccia ai regali è finita in Questura.

A violare le prescrizioni del giudice, nei giorni scorsi, è stato un rumeno di casa a Montichiari: fermato dagli agenti della Volante mentre camminava in viale Po, è finito di nuovo in manette.

Ai poliziotti è bastato un rapido controllo per scoprire che l'uomo non solo aveva violato gli arresti domiciliari, ma aveva un curriculum criminale di tutto rispetto.

Il suo è infatti un volto ben noto alle forze dell'ordine. Alle spalle ha una lunghissima lista di precedenti per: maltrattamenti in famiglia, violenze, danneggiamento aggravato e seguito da incendio. Ma anche per furto in abitazione, ubriachezza, procurato allarme, lesioni personali, ingiurie, minacce, rissa, oltraggio a pubblico ufficiale e violazione di domicilio.