Cani malati e tartarughe 'fuorilegge': blitz dei carabinieri nell'allevamento abusivo

Una cascina trasformata in un allevamento abusivo. Al suo interno c'erano ben 30 cani - principalmente cocker spaniel, chihuahua e bassotti - e numerose tartarughe della specie Trachemys scripta, incluse nell’elenco delle cosiddette specie esotiche invasive e messe fuorilegge. È quanto hanno scoperto a Montichiari, i militari in forza al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e del gruppo Carabinieri Forestale di Brescia.

Numerose le irregolarità riscontrate, molti dei cani - tra cui anche numerosi cuccioli - erano sprovvisti del microchip e alcuni di loro erano in pessime condizioni di salute, tanto che i militari hanno immediatamente contattato i veterinari dell’Ats di Lonato.

Lesioni cutanee e cattive condizioni di detenzione

A destare preoccupazione sono state soprattutto le condizioni di tre cani, che il proprietario dell'allevamento abusivo non aveva sottoposto ad alcuna cura. Uno di loro presentava delle evidenti lesioni cutanee, altri 2 erano rinchiusi in recinti piccolissimi: continuavano a girare su se stessi, segno del forte stress dovuto alle cattive condizioni di detenzione.

Testuggini fuorilegge

Prestate le prime cure, i tre cani sono stati sequestrati, così come le 25 tartarughe appartenenti alla specie invasiva di origine nordamericana: erano detenute in promiscuità, contrariamente a quanto stabilito dalla legge, e la loro presenza non era mai stata denunciata.

Il proprietario è stato denunciato per i seguenti reati: maltrattamento e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura; violazione di quanto disposto dal D.Lgs. 230/2017 (specie esotiche invasive).