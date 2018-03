Allarme bomba: scoppia il panico nella piazza del Municipio

Mattinata di paura nel centro di Montichiari per un allarme bomba scattato in Piazza Paolo VI. A destare i sospetti una valigia da viaggio di colore nero, abbandonata accanto alla fontana che si trova proprio di fronte al Municipio. La segnalazione è arivata poco prima delle 9 di lunedì mattina: sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia Locale di Montichiari, che hanno immediatamente transennato la zona, e i Carabinieri.

Attimi di terrore per le persone che erano al lavoro nei tanti uffici che si affacciano sulla piazza: in molti, alla vista degli agenti che recintavano l'area, sono scappati in preda al panico. Fortunatamente l'allarme è rientrato in pochi minuti, il tempo impiegato dalla forze dell'ordine per avvicinarsi alla valigia e capire che era aperta e pure completamente vuota: non si è quindi reso necessario l'intervento degli artificeri.

Stando a una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un folle scherzo architettato da ignoti, che ora rischiano una denuncia per procurato allarme. La valigia sarebbe misteriosamente apparsa intorno alle 8.45, pochi minuti prima che scattasse la segnalazione e scoppiasse il panico nella centralissima e frequentatissima piazza monteclarense.