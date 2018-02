Botta tremenda, perde sangue da bocca e orecchie: gravissimo operaio

Lo hanno trovato riverso a terra, privo di sensi, con il sangue che gli scorgava dalla bocca e dalle orecchie: una scena terribile, la corsa disperata in ospedale, le ore che sembrano non passare mai in attesa di buone notizie. L'ipotesi più accreditata è quella di un malore, ma gli inquirenti non escludono che in quella lavanderia possa essere successo qualcosa.

E' ancora ricoverato in gravissime condizioni, all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il 47enne Francesco Palmiero, l'operaio bresciano (abita a Montichiari) che mercoledì sera intorno a mezzanotte è stato trovato a terra dal cugino, con cui stava lavorando alla manutenzione di una lavanderia industriale in Via San Rocco a Vallecrosia, in Liguria.

I due erano sul posto dalle 22 circa, non appena si era concluso l'ultimo turno degli operai al lavoro in lavanderia. Al lavoro per una nota ditta bresciana, con sede proprio a Montichiari, avrebbero dovuto sostituire alcune valvole tra cui quella di un impianto idraulico.