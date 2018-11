Tre furti in tre giorni: paese di nuovo sotto scacco

Un'inquietante escalation che ricorda da vicino fatti accaduti esattamente due anni fa: nei giorni a Monticelli Brusati la popolazione ha nuovamente dovuto fare i conti con i ladri, con la paura di vedere violati i propri spazi e rubati per sempre i propri averi.

Tre i furti messi a segno in tre giorni diversi, in abitazioni situate in località Dosso, in via San Zenone e in via Villa. Sarebbero però diversi altri gli episodi e le segnalazioni di furti sventati, tanto che i cittadini hanno ricordato un analogo periodo-nero vissuto due anni fa, quando si giunse all'idea di costituire gruppi per il controllo di vicinato, partiti concretamente nei mesi scorsi.

Sul fatti è intervenuto, sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane, dove è riportata la notizia, anche il primo cittadino del Comune franciacortino, Paolo Musatti: «Al momento siamo in presenza di tre furti per cui non facciamo di un moscerino un elicottero. Intanto ricordo che un gruppo di controllo di vicinato si è già attivato. Stiamo a vedere che succede, come sempre con senso civico e tranquillità».