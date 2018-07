Fulmine colpisce un'antenna: rogo devastante e strage di elettrodomestici

Il fulmine ha colpito l'antenna sul tetto di un'abitazione del centro, ha provocato un incendio e messo fuori uso decine e decine di apparecchi elettronici ed elettrodomestici. È accaduto tra giovedì e venerdì a Monticelli.

La saetta è piombata sul centro del paese alle 4:15 della notta, facendo svegliare di soprassalto praticamente tutti i residenti. Bruciati in un batter d'occhio elettrodomestici, lampade, impianti d'allarme, motori dei cancelli elettrici e numerosissimi apparecchi elettronici.

Il danno maggiore si è verificato però in un palazzo adiacente a quello dove si è abbattuto il fulmine, in via Panoramica: un residente della zona si è accorto che in un appartamento erano divampate le fiamme in seguito a un probabile cortocircuito. A complicare il tutto, l'abitazione era disabitata visto che i proprietari si trovavano in vacanza.

I vigili del fuoco provenienti da Brescia hanno lavorato fino all'alba per spegnere le fiamme. Impossibilitati a passare dal portoncino blindati, i pompieri sono dovuti entrare nell'appartamento da una finestra al secondo piano. L'incendio è stato relativamente circoscritto all'androne, come riporta il quotidiano Bresciaoggi, ma il denso fumo nero ha intaccato un piano della casa, che dovrà essere completamente bonificato. I proprietari sono stati rintracciati nella giornata di ieri, ed oltre alla cattiva notizia del rogo hanno dovuto interrompere anzitempo la vacanza.