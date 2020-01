Ragazzino va fuori pista con gli sci e precipita per 15 metri

Brutta disavventura a Montecampione per un ragazzino di 13 anni che nella tarda mattinata di giovedì è uscito fuori pista mentre stava sciando, dopo una caduta, precipitato fuori dal tracciato in una zona boschiva impervia, per almeno una quindicina di metri.

Il giovane è stato soccorso da una motoslitta della Polizia di Stato, grazie al pronto intervento di un agente esperto in manovre di corda, che si è calato (vincolato alla motoslitta di servizio) prestando soccorso allo sciatore che fortunatamente non aveva riportato alcuna lesione.

Stava sciando insieme allo zio, quando è caduto ed è finito fuori pista, cadendo in un cumulo di neve che ha dunque evitato il peggio. Il ragazzo, privo di lesione, è stato recuperato dagli operatori e riconsegnato al parente: il consiglio della Polizia di Stato è quello di stare sempre attenti, a non correre troppo sulle piste, tenendo una condotta rispettosa di se stessi e degli altri.